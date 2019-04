OM wil ook straf voor vierde verdachte in huiveringwekkende woningoverval

Een huiveringwekkende zaak. De officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), kan er geen andere kwalificatie aan geven. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag gevangenisstraffen van acht jaar tegen een 31-jarige man en een celstraf van vijf jaar tegen een 34-jarige verdachte geëist. Zij worden verantwoordelijk geacht voor een gewapende woningoverval aan de Bilderdijkkade in Amsterdam. Daarbij is geweld gebruikt en zijn drie slachtoffers zwaar mishandeld.

Uiteindelijk weet de politie vier verdachten aan te houden, waarvan twee niet in hoger beroep zijn gegaan. Zij werden door de rechtbank in Amsterdam op 23 mei 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Eén verdachteging wel in hoger beroep tegen dat vonnis van de rechtbank; hij kreeg een gevangenisstraf van acht jaar. Het OM wil de zaak ook aan een hogere rechter voorleggen, omdat zij het niet eens is met de vrijspraak voor de vierde man.

Koevoet en honkbalknuppel

Volgens het OM is de 31-jarige verdachte samen met de reeds veroordeelde mannen op 11 juni 2016 een woning binnengedrongen. Een verjaardagsfeest was net voorbij. De bewoonster had net opgeruimd. De mannen hebben een man en een vrouw geslagen en gekneveld. Daarnaast hebben zij volgens de rechtbank en het OM drie personen, waaronder de man en vrouw, met een koevoet en een honkbalknuppel mishandeld. Een achtjarig meisje heeft moeten toekijken hoe haar oma, tante en oom werden geslagen en bedreigd met een vuurwapen.

Vierde man

In tegenstelling tot de rechtbank vindt het OM dat het kan worden bewezen dat de vrijgesproken verdachte met een auto voor de drie andere mannen is uit is gereden. Uit onder meer telefoongegevens blijkt volgens de AG dat zij hem moesten volgen naar de Bilderdijkkade. “Naar mijn mening staat genoegzaam vast dat het verdachte is geweest die voor de andere drie is uitgereden. Ook heeft hij kennis kunnen hebben van de wapens die gebruikt zouden kunnen worden. Hij kan daarmee worden bestempeld als de vierde man. Hij kende het adres waar de overval moest plaatsvinden. Ook heeft hij het adres aangewezen.”

Kans aanvaarden

De AG is van mening dat de zogenaamde vierde man medeplichtig en verantwoordelijk is voor het gepleegde geweld en het zware letsel bij slachtoffers. “Het kan niet anders dan dat verdachte op de hoogte is geweest van de plannen van de overval. Hij heeft er bewust aan meegewerkt en daarmee de aanmerkelijke kans aanvaard dat er wapens gebruikt zouden worden. En dat er dus ook letsel zou ontstaan bij de slachtoffers.”

Ware hel

Forse straffen moeten volgens de AG worden opgelegd voor deze brute woningoverval. “Het moet voor de slachtoffers een ware hel zijn geweest. Nog iedere dag worden zij er aan herinnerd. Dat het feit is gepleegd in de woning van één van hen maakt het des te erger. Een woning is een plaats waar je je veilig en geborgen moet vielen. Hierdoor zal dat gevoel nooit meer hetzelfde zijn.”

Indrukwekkend

De slachtoffers hebben in de ogen van de AG op een indrukwekkende wijze hun verhaal gedaan voor het Gerechtshof in Amsterdam. “Het laat zien wat voor impact dit heeft gehad op hen. En wat is er uiteindelijk buitgemaakt? Een paar telefoons en een mapje met een politie-embleem. Intriest.”