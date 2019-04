Prepaid energie helpt bij energiebewustzijn

Met de prepaid energiedienst willen de betrokken partijen uit de energiesector huishoudens meer bewust maken van hun energieverbruik en extra hulp bieden om afsluiting en nieuwe schulden te voorkomen. Zo behouden huishoudens met een kleinere portemonnee toegang tot energie. Jaarlijks belanden tienduizenden huishoudens in de schulden door achterstallige betalingen, waarbij een gedeelte ook wordt afgesloten van energie.

De dienst werkt als een prepaid telefoonabonnement. Deelnemende huishoudens konden via een webportal hun verbruik en actuele energiesaldo zien, vertaald naar het aantal dagen dat ze nog energie hebben. Dit wordt berekend op basis van hun gemiddelde verbruik per dag. Via een portal konden ze hun energiesaldo indien nodig weer opwaarderen. Ze kregen ook tijdig berichtjes als hun saldo laag was. Het gemiddeld opwaardeerbedrag kwam uit op € 37,50 en het gemiddelde energiesaldo was circa € 35.

Vergroten van energiebewustzijn

Uit de resultaten van de pilot komt naar voren dat deelnemers de pilot als positief hebben ervaren. Ze ondervinden meer inzicht in hun energieverbruik en hebben daardoor meer grip op de kosten. Verder ervaren ze het realiseren van kosten- en energiebesparing. Gemiddeld zijn de huishoudens in de pilot zeven procent minder energie gaan gebruiken. Tenslotte geven de deelnemers aan dat ze zich zelfredzamer voelen en dat het ook een positief effect heeft op andere vlakken dan energiekosten.

Geen maatschappelijke kosten

Voor de betrokken netbeheerders en energieleveranciers bracht de pilot als voordeel dat er geen achterstallige rekeningen ontstonden en dat er geen afsluitingen van energie zijn geweest onder de deelnemers. Dit scheelt in een grootschalige inzet van prepaid energie veel maatschappelijke kosten. Wel merkten de betrokken partijen dat het lastig is om klanten voor een prepaid energiecontract te laten kiezen. De pilot laat zien dat hier een rol kan liggen voor maatschappelijke organisaties.

Advies voor breder vervolg

De betrokken partijen hebben de eindresultaten gedeeld met de brancheorganisaties in de energiesector. Daarbij is geadviseerd om op termijn een nieuwe pilot te starten en deze breder toe te passen, in samenwerking met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en schuldhulpverleningsinstanties. De resultaten en inzichten zijn verder actief gedeeld en besproken met onder meer het Ministerie van Economische Zaken en klimaat, het NVVK en het Nibud.