Vuurwerk veroorzaakte brand Hilversumse heide

De grote brand op de Laapersheide in Hilversum eerder deze maand is niet veroorzaakt door opzettelijke brandstichting. Dit blijkt uit politieonderzoek. Eén verdachte heeft zich bij de politie gemeld, nadat de politie een getuigenoproep in de media had gedaan. Tevens is een tweede verdachte aangehouden.