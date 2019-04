Veroordeelde voor drugsproductienetwerk door EVA-team aangehouden

Den Haag

Op dinsdagmiddag 2 april hield het EVA-team in een woning aan de Gravinnedreef een 43-jarige Hagenaar aan. De man werd op 25 februari door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor deelname aan een drugsproductienetwerk. Klik hier voor eerdere berichtgeving over deze zaak.

99 dagen celstraf tegoed

Een 27-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, kon op maandagochtend 15 april bij een bushalte aan de Laan van Leidschenveen worden aangehouden. Hij stond voor 99 dagen gevangenisstraf gesignaleerd voor opruiing, verzet met geweld tegen een ambtenaar en verkeersdelicten. Deze straf moet hij nu alsnog uitzitten.

Bodegraven

De politie hield op maandag 1 april in een woning aan de Wilhelminastraat een 26-jarige man uit Bodegraven aan. De man had nog een gevangenisstraf van negen maanden openstaan voor stalking en mishandeling. Deze straf moet hij nu alsnog uitzitten.

Doorn

Het EVA-team slaagde er op donderdagmiddag 11 april in om een 28-jarige Hagenaar aan te houden op een bouwplaats in Doorn. Hij stond voor 82 dagen gevangenisstraf gesignaleerd voor mishandeling, vernieling en verkeerswetdelicten. De gevangenisstraf moet hij nu alsnog uitzitten.

Rijnsburg

Op de bloemenveiling van Rijnsburg kon het EVA-team op maandagmiddag 15 april op verzoek van de Poolse autoriteiten een 27-jarige man aanhouden. De man wordt verdacht van moord/doodslag in 2017. De man is voorgeleid en zit in overleveringsdetentie. De procedure voor overlevering aan Polen is in werking gesteld.