Kind gewond door attractie op kermis

Op de kermis in Helden is zaterdagavond een kind uit een attractie - de rups - gevallen en raakte daarbij gewond.

Het gaat om een jongetje van 5 jaar. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Informatie over de aard en ernst van de verwondingen ontbreekt op dit moment.

Wat er precies gebeurd is en hoe het kind uit de attractie kon vallen, is nog niet bekend. Een Inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is onderweg naar Helden en de NVWA zal verder onderzoek doen.

De kermisattractie op het Mariaplein is stil gelegd.