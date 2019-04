Twee aanhoudingen in Rijswijk in lopend onderzoek

De politie heeft zondagmiddag in Rijswijk in een lopend onderzoek een 26-jarige vrouw en 40-jarige man uit die plaats aanhouden. Bij een doorzoeking in een bedrijfspand aan de Diepenhorstlaan in Rijswijk zijn een grote hoeveelheid auto-onderdelen aangetroffen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn.