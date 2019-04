Dode gevonden in woning na brand

De politie is zondag een onderzoek gestart in een woning aan de Kerkstraat in Weert waar een overleden man is gevonden. In de woning is ook brand geweest.

Rond 19.45 uur kreeg de politie een melding over de overleden man. Eenmaal in de woning zagen agenten dat er ook een brand heeft gewoed. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd. Of de man is overleden door de brand en hoe die is ontstaan, moet uit onderzoek blijken.

De politie doet buurtonderzoek en zijn medewerkers van Forensische Opsporing aanwezig om technisch onderzoek te doen.