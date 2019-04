Aanhoudingen na schietincident

De politie heeft maandag 22 april na een schietincident op het Van Foreestplein drie mannen aangehouden. De politie kreeg even na 14.00 uur meerdere meldingen dat er geschoten werd in die omgeving.

Volgens getuigen reed na het schietincident een persoon weg op een scooter. Er werden geen gewonden aangetroffen. Wel werden ter plaatse hulzen gevonden en waren er inslagen in een pand en een auto. De politie heeft direct een grote zoekactie opgestart en heeft op basis van signalementen kort daarna de drie mannen aangehouden in het nabij gelegen park. Het gaat om een 27-jarige man uit Poeldijk, een 49-jarige man uit Delft en een 33-jarige man uit Den Hoorn. De mannen zijn in verzekering gesteld en hun betrokkenheid bij het schietincident wordt verder onderzocht.