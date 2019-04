Verdachten beschieting woningen Uithoorn langer vast

Drie van de vier personen die zijn aangehouden voor betrokkenheid bij het beschieten van woningen in Uithoorn zitten langer vast. Dat heeft de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank bepaald. Eerder werd een 20-jarige Amsterdammer onder voorwaarden heengezonden. Hij is nog wel verdachte.

De beschietingen vonden plaats op 25 en 26 maart van dit jaar op een woning aan de Rode Klaver in Uithoorn en op 4 april op een appartement in de Romeflat in Uithoorn. Politie en OM gaan ervan uit dat het vermoedelijk doelwit niet in de beschoten woning aan de Rode Klaver woonde en dat op een verkeerde woning is geschoten. Of de schietincidenten in maart en april met elkaar in verband staan wordt nog verder onderzocht.

Op 26 maart hield de politie de 20-jarige Amsterdammer na een achtervolging aan. Een getuige had het kenteken van een bestelbus genoteerd die bij het tweede schietincident werd gezien en aan de politie doorgegeven. Drie dagen later werd een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Zijn voorlopige hechtenis is met drie maanden verlengd. Het OM verdenkt beide mannen van betrokkenheid bij de schietincidenten op 25 en 26 maart. De 20-jarige Amsterdammer is door de rechter-commissaris van de rechtbank onder voorwaarden in vrijheid gesteld.

Voor de beschieting van de woning in de Romeflat op 4 april werden twee personen kort na het schietincident aangehouden. Het gaat om een vrouw (21) uit Hoofddorp en een 21-jarige Amsterdammer. Zij werden na een achtervolging door de politie in Diemen staande gehouden en ingesloten. De voorlopige hechtenis van de vrouw is met 60 dagen verlengd. De 21-jarige Amsterdammer zit 90 dagen langer vast.

Politie en Openbaar Ministerie sluiten meerdere aanhoudingen in beide onderzoeken niet uit.