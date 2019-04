Verdachte vernieling monument Nicky Verstappen aangehouden

De politie heeft dinsdagochtend een man opgepakt, die verdacht wordt het monument van Nicky Verstappen op de Brunssummerheide in Brunssum vernield te hebben. De man werd aangehouden in zijn woning in Heerlen.

De beschadigde gedenksteen werd op vrijdag 5 april jl. door een wandelaar ontdekt waarna de politie gealarmeerd werd.

Sporenonderzoek

Door medewerkers van Forensische Opsporing en de recherche van de politie in Limburg is onderzoek ingesteld. Door Forensische Opsporing konden DNA-sporen veilig gesteld worden. Deze sporen leidden uiteindelijk naar de verdachte.

Verdachte

De verdachte is een man van 48 jaar uit Heerlen. Wat de aanleiding of het motief voor deze vernieling is geweest, is nog niet duidelijk. De verhoren met de verdachte zullen hierover hopelijk uitsluitsel geven