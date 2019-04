Vier doden bij ongeval op A12 bij Den Haag

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn bij een ongeluk op de A12 bij het Prins Clausplein in Den Haag vier mensen om het leven gekomen.

De slachtoffers zaten allemaal in één auto. Dit heeft de politie bekendgemaakt. Op beelden is te zien dat de auto total loss tussen de vangrail en de geluidswal lag. De auto reed in de richting van Den Haag.

Er kwamen meerdere ambulances ter plaatse en ook het Mobiel Medisch Team werd opgeroepen, zo meldt nu.nl. De A12 was in de buurt van het knooppunt Prins Clausplein geheel afgesloten voor verkeer in beide richtingen. De weg naar Utrecht werd in de loop van de nacht weer vrijgegeven, de weg richting Den Haag ging woensdagochtend om 6.30 uur weer open.