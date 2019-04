DierenPark Amersfoort licht tipje van de sluier op over Koningsdag

Aanstaande zaterdag brengt de koninklijke familie een bezoek aan Amersfoort. “Ook DierenPark Amersfoort is te vinden op de koninklijke route”, vertelt woordvoerder Marije Allemekinders. “De voorbereidingen zijn in volle gang en wie straks op ons stukje van de koninklijke route staat, stapt even een andere wereld binnen.”

Voor de koninklijke familie zijn er allerlei activiteiten te beleven. “De prinsessen kunnen ruiken aan verse olifantendrollen, een krokodillenhuid aanraken of als een aap slingeren aan een liaan”, legt Marije uit. “Wie weet staat koning Willem-Alexander zomaar ineens oog in oog met de koning der dieren, want onze mannetjesleeuw moet zijn koninklijke titel die dag delen.”

Of de mannetjesleeuw uit DierenPark Amersfoort op de koninklijke route te zien is? “Er is wel een leeuw te vinden op de route, maar onze echte leeuw Dukat is gewoon in ons park te bewonderen die dag. Wie weet kun je hem wel horen, want een leeuwenbrul is al op kilometers afstand te horen”, vertelt Marije. “Wij zijn dé dierentuin voor kinderen, dus op Koningsdag spelen de kinderen de hoofdrol.” De koninklijke familie arriveert tussen 12.30 en 12.45 uur op het gedeelte van de Amersfoortse dierentuin. Daarna kunnen bezoekers zelf de sfeer van DierenPark Amersfoort proeven midden in de stad.

Foto 1: Leeuw Dukat

Foto 2: Het decor van DierenPark Amersfoort wordt opgebouwd