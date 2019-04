Gökmen T. mishandelde medewerker PI

Op 25 februari 2019 heeft een geweldsincident plaatsgevonden in de penitentiaire inrichting waar Gökmen T., de verdachte die heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor de aanslag op 18 maart 2019 op het 24 Oktoberplein in Utrecht, op dat moment in voorlopige hechtenis zat. Dit schrijft minister Grapperhaus woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

'Disciplinaire straf'

'Mij is bevestigd dat T. zich die dag agressief heeft gedragen richting een medewerker. Agressie tegen personeel wordt nimmer getolereerd. Direct na het incident volgde daarom een disciplinaire straf tegen T. Ook is, zoals gebruikelijk bij een vermeend strafbaar feit, na melding bij de politie, aangifte gedaan', schrijft Grapperhaus. Wat de disciplinaire straf inhield is niet bekendgemaakt.

Aangifte mishandeling

Op 28 februari heeft de plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de penitentiaire inrichting afgesproken met de politie om op 8 maart aangifte te doen namens de betrokken medewerker. Dat is ook gebeurd, er is aangifte gedaan van mishandeling.

'Dit betreft een lopende zaak waarover ik in het belang van het onderzoek geen verdere uitlatingen kan doen', aldus Grapperhaus.