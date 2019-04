Douane stuit op crystal meth en ketamine onder lading kippenbouten

Vorige week woensdag heeft de douane tijdens een controle bij een transportbedrijf in De Lier crystal meth en ketamine gevonden. 'De verdovende middelen waren verstopt in dozen met bevroren kippenbouten. De drugs, met een straatwaarde van tientallen miljoen euro’s, zouden worden vervoerd naar Engeland', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Aanhoudingen

Het HARC-team Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen FIOD en de Douane, is na de vondst van de drugs een strafrechtelijk onderzoek gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Op 18 april hield de FIOD een 32- jarige man uit Amsterdam aan. Ook doorzocht de FIOD panden in Amsterdam en Zwanenburg. Hierbij is beslag gelegd op administratie en 15.000 euro aan contant geld.

Handel in drugs en witwassen

De 32-jarige man is begin deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris die het voorarrest van de verdachte met twee weken heeft verlengd. Het OM verdenkt de Amsterdammer van handel in drugs en witwassen. Zowel de kippenbouten als de drugs zijn vernietigd. De kippenbouten waren niet meer voor consumptie geschikt.