Brandende scooter zorgt voor kleine bosbrand in Sint-Oedenrode

De brandweer is druk bezig geweest met het blussen van een kleine bosbrand aan de Watermolenstraat in Sint-Oedenrode.

De oorzaak is een scooter welke in brand is gestoken. De politie onderzoekt de herkomst. Getuigen hebben twee mannen weg zien gaan met een auto waarna de brand onstond.