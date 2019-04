Voormalig topambtenaar radicalisering vecht ontslag aan

Saaida ait-Taleb, de voormalig topambtenaar radicalisering in Amsterdam, heeft vandaag voor de rechtbank haar ontslag aangevochten. Ait-Taleb werd twee jaar geleden ontslagen omdat zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling.

Voor het team radicalisering en polarisatie van de gemeente Amstedam was Ait-Taleb betrokken bij de ‘grijze campagne’ van de toenmalig burgemeester Van der Laan. Dit om radicalisering onder jongeren tegen te gaan..

De gemeente Amsterdam heeft Ait-Taleb ontslagen nadat zij een opdracht had gegeven aan een persoon waarmee ze een relatie zou hebben. Volgens de gemeente was hier sprake van belangenverstrengeling en reden voor ontslag. Volgens De Telegraaf zou Ait-Taleb de man alleen ‘leuk’ gevonden hebben en was er alleen sprake van een zakelijke relatie.