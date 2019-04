Prinses Margriet benoemd tot erevoorzitter Invictus

Prinses Margriet is benoemd tot erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Invictus Games Den Haag 2020. De Invictus Games, een internationaal sportevenement voor lichamelijk en psychisch gewonde militairen, worden volgend jaar in het Zuiderpark in Den Haag gehouden. De officiële kick-off bijeenkomst van dit evenement vindt 9 mei a.s. plaats in aanwezigheid van de Prinses.