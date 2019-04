Auto rijdt tegen gevel van stadhuis; Vermoedelijke bestuurder aangehouden

Tegen de gevel van het stadhuis in Harderwijk is donderdagmiddag een automobilist aangereden. Het is nog niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of een ongeval.

Hulpdiensten waren snel ter plaatsen, maar de bestuurder was na het ongeval gevlucht. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie laat via twitter weten dat zij het vermoeden hebben dat het een bewuste actie is geweest.

De politie heeft alle aanwezigen in het gebouw gevraagd om naar buiten te gaan. Er is een zoektocht naar de bestuurder ingesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van een helikopter.

Na enige tijd kon de vermoedelijke bestuurder van de auto worden aangehouden. Deze zal worden gehoord door de politie.