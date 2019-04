10.000 keer hulp voor dieren van Amsterdamse minima

Wethouder Ivens heeft vandaag de 10.000ste waardebon uitgedeeld aan een huisdier en zijn baasje, die met de ADAM-regeling geholpen worden.



Met de ADAM-regeling wordt voorkomen dat mensen door gebrek aan geld een bezoek aan de dierenarts uitstellen of hun dieren niet laten chippen of onvruchtbaar maken. Zo wordt een eind gemaakt aan verergerende gezondheidsklachten, vermiste huisdieren en het dumpen van dieren of zelfs nestjes kittens, konijnen of puppies.

Wethouder Laurens Ivens (Dierenwelzijn): “Door deze regeling kunnen we de huisdieren van Amsterdammers met een kleine portemonnee helpen. We hebben ze nu 10.000 keer geholpen met een noodzakelijk bezoek aan de dierenarts en ik ben blij dat we doorgaan met deze regeling. Er zijn nog steeds mensen met weinig geld en hun huisdieren moeten daar zo min mogelijk de dupe van worden.”

ADAM-regeling

De ADAM-regeling wordt voor de gemeente uitgevoerd door de Dierenambulance Amsterdam. Die geeft op aanvraag aan minima met een Stadspas waardebonnen uit, waarmee de dierenbezitters bij vrijwel alle Amsterdamse dierenartsen terecht kunnen. In januari 2016 is de regeling als pilot van start gegaan en na de proefperiode tot 2018 verlengd. Vanaf 2019 is de regeling structureel geregeld, zodat alle huisdieren en hun baasjes blijvend worden ondersteund.