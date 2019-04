Oud-minister van Financiën Johan Witteveen (97) overleden

Dat heeft de Soefi Beweging Nederland, waar Witteveen aan verbonden was, bekendgemaakt. Witteveen was econoom en was minister van Financiën in het kabinet-Marijnen van 1963-1965 en in het kabinet-De Jong van 1967-1971. Van 1958 tot 1963 was Witteveen (VVD) lid van de Eerste Kamer. De verkiezingen van 1963 brachten hem voor een maand in de Tweede Kamer.

Tussen 1973 en 1978 was hij topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Witteveen was een aanhanger van het soefisme en verbonden aan de Soefi Beweging Nederland.

'Als je sterft, begint een nieuwe fase'

Als aanhanger van het soefisme geloofde hij in een leven na de dood. "Als je hier sterft, begint er een nieuwe fase", zei hij in een interview met de Volkskrantdat maandag werd gepubliceerd. "Het lichaam laat je achter, de ziel leeft voort met zijn geheugen en al zijn ervaringen."

Familie

Witteveen is de zoon van de architect Willem Gerrit Witteveen en de vader van de jurist, politicus en hoogleraar Willem Witteveen, die in 2014 samen met zijn vrouw en dochter omkwam als passagier van MH17. Witteveens vrouw overleed in 2006, een andere zoon overleed in 2012