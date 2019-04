Aangehouden man gestolen wagen blijkt groot misverstand

Op de A5 is vrijdagmorgen een man aangehouden die reed in een auto die te boek stond als gestolen maar dat bleek achteraf een pijnlijke administratieve fout.

ANPR

Het voertuig werd gesignaleerd na een hit door een ANPR (automatische nummerplaat herkenning) camera van de politie. Agenten zette vervolgens het voertuig ter hoogte van de afslag naar de A9 langs de kant en de bestuurder werd aangehouden. Een berger heeft het voertuig afgesleept en de verdachte werd naar een bureau overgebracht voor verhoor.

Pijnlijke fout

Daar bleek later dat de auto, die van een leasemaatschappij is, eerder als gestolen was opgegeven bij de politie maar inmiddels weer terecht was en door de leasemaatschappij weer werd ingezet. De auto was alleen niet afgemeld als weer terecht in het computersysteem.