Vrouw overvallen in woning

Een 67-jarige vrouw is donderdag in haar woning aan de Oude Azaleastraat in Nijmegen overvallen. De vrouw werd vastgebonden en met een vuurwapen bedreigd. De buit: twee telefoons. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen en camerabeelden.

De vrouw was alleen thuis toen de man gistermiddag tussen 13.30 en 14.00 uur aanbelde en binnendrong. Hij is een korte tijd in de woning geweest. De overvaller knevelde de vrouw en liet haar ook zo achter. Gelukkig lukte het haar om los te komen en het noodnummer te bellen.

Signalement

De politie is op zoek naar getuigen die gisteren tussen 13.00 en 14.00 uur in de buurt van de Oude Azaleastraat een man hebben gezien met een licht getinte huidskleur en donker, achterovergekamd haar. Hij was ongeveer 40 jaar oud, had een rond gezicht met een donker sikje en een zwarte, vierkante bril.

Hij droeg een grijs jack en donkere broek en schoenen. Hij sprak goed, accentloos Nederlands.