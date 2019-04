OM: romp in koffer Zuider IJdijk Amsterdam van vermiste kapster Miranda

De romp, die in januari in een koffer langs de Zuider IJdijk in Amsterdam werd aangetroffen door een voorbijganger, is van de vermiste kapster Miranda Zitman uit Soest. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Stoffelijke resten Soest ook van kapster

'Het forensische onderzoek naar de stoffelijke resten die afgelopen dinsdag in een tuin aan de Lange Brinkweg in Soest werden gevonden, heeft uitgewezen dat deze ook toebehoren aan de 52-jarige Miranda Zitman. De vrouw werd sinds 28 december vermist', aldus het OM.

Voorgeleiding partner (56)

Haar 56-jarige partner is vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van moord dan wel doodslag en van het wegmaken van het stoffelijk overschot van de vrouw. De 56-jarige man lijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland vrijdag beslist.

DNA

De man meldde zich dinsdag 23 april met informatie over haar vermissing. Dit was aanleiding voor forensisch onderzoek in de woning en tuin. Er zijn stoffelijke resten gevonden, die naar het NFI zijn gestuurd voor onderzoek. Op basis van DNA-onderzoek is nu vast komen te staan dat de stoffelijke resten toebehoren aan de vermiste vrouw uit Soest.

In tuin begraven

De stoffelijke resten die in de tuin werden gevonden, betroffen niet het complete lichaam. Onderzoek in de DNA-databank heeft aan het licht gebracht dat de in januari aan de Zuider IJdijk in Amsterdam gevonden romp, ook toebehoort aan de vrouw.

Romp naamloos begraven

Een passant attendeerde destijds de politie op een koffer aan de waterkant. Ondanks intensief onderzoek van de Amsterdamse politie, een oproep bij regionale en landelijke opsporingsprogramma’s en het uitloven van tipgeld, kon de identiteit van de persoon aan wie de romp toebehoorde destijds niet worden vastgesteld. Op 4 april werd de romp in Amsterdam begraven.

Doodsoorzaak

Nu de identiteit is vastgesteld, richt het forensische onderzoek zich op de doodsoorzaak. Ook wordt er verder onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van haar 56-jarige partner. Gezien het onderzoek en de beperkingen die erop rusten, kunnen er nu geen verdere mededelingen worden gedaan. Het onderzoek van de Amsterdamse politie dat na de begrafenis nog is voortgezet, zal worden overgedragen aan de politie Midden-Nederland. Vanzelfsprekend zullen beide onderzoeksteams na de overdacht nog samenwerken.