Weggebruikers negeren massaal rode kruis na ongeval

Rood kruis rijbaan

Om een veilige werkplek voor de hulpdiensten te creëren werd één rijbaan afgekruist. Ondanks het rode kruis boven de weg vonden veel automobilisten het toch nodig om door te rijden. Deze bestuurders zijn in het zicht van het overige verkeer staande gehouden voor een goed gesprek. Of er bekeuringen zijn uitgedeeld is niet bekend.