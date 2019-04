Dodelijk ongeval op spoor

Omstreeks 23.00 uur kreeg de politie melding van het ongeval. Ter plaatse bleek het slachtoffer deel uit te maken van een groepje van drie personen die vanaf de Burgemeester van Bredastraat in de richting van het treinstation liep. Bij het oversteken van de spoorwegovergang werd het slachtoffer geraakt door een passerende trein. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Rectificatie

Aanvankelijk werd bij de politie gemeld dat het slachtoffer een meisje zou zijn. Dit is in het antwoord op mediavragen meegenomen. Pas later bleek het om de 58-jarige man uit Zwaag te gaan. De politie betreurt de onjuiste berichtgeving.