ME moet vandalen uit trein bij Castricum halen

De ME moet bij Castricum een groep vandalen uit een stilstaande trein halen.

Daardoor is het overige treinverkeer beperkt. Dit meldt de Treinverkeersleiding van ProRail. Er zijn enkele tientallen agenten uitgerukt. Het gaat om zo'n 50 relschoppers die het interieur van de trein aan het vernielen zijn, zo meldt NH Nieuws zaterdag. De agenten zullen de trein ingaan en uitzoeken wie tot de groep behoren, zo laat een politiewoordvoerder aan de lokale omroep weten.

Het is nog niet duidelijk wat er allemaal is vernield. Door het ingrijpen van de politie is het treinverkeer tussen Alkmaar en UItgeest flink vertraagd. Als de agenten hun werk hebben afgerond, kan het treinverkeer worden opgestart.

Update:

De politie heeft één persoon uit de groep relschoppers in de trein bij Castricum aangehouden, zo laat een woordvoerder aan de lokale omroep weten. Daarna kon de trein is onder politiebegeleiding verder rijden naar Alkmaar, het eindpunt.