Auto raakt van de weg op Afsluitdijk, twee gewonden

'Auto te water'

Agenten kregen een melding dat er een auto ter water was geraakt op de A7. Bij aankomst zagen de agenten dat er een auto van de weg was geraakt en vlak voor het water tot stilstand was gekomen. De bestuurder en de passagier zijn hierbij gewond geraakt. Passanten ontfermden zich om de slachtoffers.

Bijrijdster ernstig gewond

De 28-jarige bestuurder uit Drachten is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De passagier, een vrouw van 19 uit Drachten, is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.