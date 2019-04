Lading van 1.600 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

Aanhouding Bulgaar

De Douane haalde direct de drugs uit de vracht en droeg de zaak over aan de politie. Zij hield zaterdag 27 april een 40-jarige Bulgaar aan. Na de vondst door de Douane, hield de politie de vracht in de gaten. Zij zag zaterdag dat de vracht naar een loods in Dordrecht werd gereden. Hier werd de 40-jarige chauffeur aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De lading was afkomstig uit Costa Rica.