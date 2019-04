Seniorenbond start petitie tegen hoge parkeerkosten bij bezoek ziekenhuis

Met deze petitie gaat KBO-PCOB binnenkort bij politiek Den Haag aandringen op maatregelen om een eind te maken aan deze praktijken.

Grote ergernis

Patiënten en hun begeleiders of bezoekers die in het ziekenhuis moeten zijn, worden geconfronteerd met torenhoge parkeertarieven. Ziekenhuizen lijken parkeerders steeds vaker te gebruiken als melkkoe. De petitie ‘Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar’ geeft uiting aan een groot ongenoegen van veel senioren. Parkeertarieven bij het ziekenhuis kunnen oplopen tot wel €4,- per uur of €36,- voor een dagkaart. KBO-PCOB krijgt meldingen van leden die over een langere periode vaak in het ziekenhuis komen en hierdoor honderden euro’s kwijt zijn. Patiënten en hun begeleiders of bezoekers voelen zich gebruikt als melkkoe en bestempelen de parkeerkosten als een grote ergernis

Aandringen op maatregelen

De petitie staat open voor alle Nederlanders die vinden dat de parkeerkosten bij het ziekenhuis moeten worden beteugeld. Over een maand gaat KBO-PCOB de resultaten delen met de Tweede Kamer, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en aandringen op passende maatregelen. De petitie is te bereiken via www.kbo-pcob.nl/parkeerkosten