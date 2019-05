Apothekers in 't Gooi tijdelijk dicht na agressie door medicijntekorten

De apothekers zijn alle discussies en agressie aan de balies door medicijnwisselingen en -tekorten zat. Daarom wordt door de apothekers een stil protest gevoerd door de deuren te sluiten. Dit meldt de NOS woensdag.

Bernadine Ambrust, apotheker in Weesp zegt op NPO Radio 1 dat discussie en geweld aan de orde van de dag zijn en dat collega's worden geschopt en geslagen. 'Wij vinden dat dit echt moet ophouden.' Ambrust vertelt over eigen ervaring met agressie: 'Afgelopen december werd mijn collega in haar gezicht geslagen, toen ze moest uitleggen waarom een bepaald merk niet meer vergoed werd.' En dat is geen incident volgens de KNMP, de landelijke belangenorganisatie voor apothekers. Gerben Klein Nulent, voorzitter van de KNMP, reageert: 'Duizenden apothekers moeten dagelijks uitleg geven over contractafspraken over patiënten en verzekeraars. Ook moeten ze uitleg geven over geneesmiddelentekorten. We snappen dat hierover ergernissen kunnen ontstaan bij patiënten. Maar als dit ontaard in enorme agressie met slaan en schelden, dan is dat natuurlijk onaanvaardbaar.'