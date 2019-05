Alarm over nog grotere opkomst van de eikenprocessierups

Overheden en gezondheidsdiensten moeten meer gaan samenwerken, anders wordt de processierups een nog groter probleem dan het nu al is.

Naar verwachting komen er dit jaar drie keer zo veel eikenprocessierupsen als in recordjaar 2018 en er is een tweede soort, de dennenprocessierups, vanuit België op weg naar Nederland, mogelijk zelfs al in Nederland.

Gemeenten, provincies, gezondheidsdiensten van de GGD, wetenschappers en andere deskundigen worden nu bijeen geroepen om te bekijken hoe ze gezamenlijk de processierups kunnen bestrijden. Volgens bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit 'kunnen we het niet meer aan'. Dit melden meerdere media woensdag.

De dennenprocessierups die mogelijk al in Nederland is, geeft dezelfde overlast als de eikenprocessierups, zo stelt Van Vliet. De brandhaartjes van de rups veroorzaken huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. Ook kan er een anafylactische shock, een heftige allergische reactie, ontstaan die dodelijk kan zijn. Vorig jaar moesten in Ede en Groesbeek schoolpleinen worden afgesloten uit vrees voor de brandharen.