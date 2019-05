Getakelde auto vat alsnog vlam op De Uilenwaard in Den Bosch

Op het parkeerterrein voor een autobedrijf stond een auto in brand. Nog geen uur eerder was deze auto door een bergingsbedrijf hier afgezet, nadat de auto startproblemen had. De medewerker van het bergingsbedrijf kwam terug en spoot zijn brandblusser leeg. De brandweer welke kort daarna ter plaatse was, heeft het voertuig verder afgeblust.