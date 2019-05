Agenten treffen plastic enveloppen met drugs aan in auto

Afgelopen maandag hebben agenten in Hengelo een auto gecontroleerd nadat zij een ANPR-melding kregen over het voertuig. 'Tijdens de controle ontdekten zij zakken met brieven die drugs bleken te bevatten', zo meldt de politie woensdag.

Plastic enveloppen met drugs

De bestuurder reed op de A35 ter hoogte van Hengelo-Zuid. Na de ANPR-hit zetten de collega’s het voertuig aan de kant voor controle. In het voertuigen lagen open zakken met daarin een grote hoeveelheid plastic enveloppen. De agenten vonden dat opvallend en hebben de inhoud gecontroleerd. In de enveloppen troffen ze drugs aan. De bestuurder, een 65–jarige man waarvan de vast woon- en verblijfplaats onbekend is, is aangehouden.

ANPR-hit

Met ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. Deze kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn.