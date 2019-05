Domtoren krijgt grote 'onderhoudsbeurt'

Groot onderhoud noodzakelijk

De 112 meter hoge Domtoren moet door het jaar heen wind, regen, vrieskou en zonnestralen doorstaan. Daarom is het belangrijk om schade zo snel mogelijk te herstellen. Ondanks dat het dagelijkse onderhoud goed is, blijft groot onderhoud af en toe nodig. Natuursteen slijt bijvoorbeeld en voegen en verbindingen komen langzaam los.

Inspecties Monumentenwacht

Monumentenwacht inspecteert de Domtoren jaarlijks. Sinds 2015 is de Domtoren op verzoek van de gemeente Utrecht vaker en uitgebreider geïnspecteerd. Er zijn meerdere inspecties aan de binnen- en buitenkant uitgevoerd, onder andere door te abseilen langs de buitenkant. Hieruit blijkt dat de bouwkundige toestand ‘redelijk’ en de onderhoudstoestand ‘matig’ is. Daarom is restauratie noodzakelijk. Dit is op zich geen verrassing. Naast het normale dagelijkse onderhoud is ongeveer elke 40-50 jaar groot onderhoud nodig.

Vorige restauraties

De eerste restauratie was tussen 1519 en 1525. Na het Rampjaar 1672 en de vreselijke storm van 1674 was er te weinig geld voor onderhoud. De toren raakte in verval. Rond 1833 stond hij zelfs op instorten, maar van 1837 tot 1845 werd de toren weer opgelapt. In 1901 was een lange en grondige restauratie nodig. Deze duurde tot 1932 door problemen die bij de vorige restauratie niet waren aangepakt en matig onderhoud. In 1975 was de laatste grote restauratie. Er was toen geen geld om alles te doen. De inschatting was toen dat er weer in 2000 gerestaureerd zou worden.

Bijdrage Fonds Erfgoedparels

Vanuit het fonds Erfgoedparels dragen de provincie Utrecht en het Rijk elk 4 miljoen euro bij aan de restauratie van de Domtoren. Dit fonds draagt bij aan de restauratie van rijksmonumenten, zoals buitenplaatsen, kerken en industrieel erfgoed binnen onze provincie. De totale kosten voor de restauratie worden zijn begroot op ruim 27 miljoen euro. Tijdens de restauratie, die naar schatting 5 jaar zal gaan duren, blijft de Domtoren geopend voor bezoekers.