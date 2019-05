Politie waarschuwt voor valse kaarten Ajax-Tottenham Hotspur

De tweede halve finalewedstrijd in de Champions League tussen Ajax en Tottenham Hotspur is stijf uitverkocht. Op online handelssites worden kaarten voor de kraker van aanstaande woensdag tegen woekerprijzen aangeboden. De politie waarschuwt voor oplichters.

Verkoopwebsites en social media staan vol met advertenties van mensen die kaarten te koop aanbieden. Met enige regelmaat worden ook ongeldige E-tickets aangeboden. Deze toegangskaarten zijn digitaal bewerkt, bijvoorbeeld door steeds dezelfde barcode te kopiëren. Datzelfde kan gelden voor kaarten die voorafgaand aan de wedstrijd bij het stadion te koop worden aangeboden door zwarthandelaren. Check eventueel de website van Ajax voor meer informatie: https://www.ajax.nl/wedstrijden-tickets/wedstrijd/ajax-tottenham-hotspur...

Risico

‘Bij de toegangscontrole bij het stadion blijkt meestal pas dat een toegangskaart vals is. In dat geval wordt toegang tot het stadion geweigerd’, waarschuwt een woordvoerster van de politie. Ook komt het voor dat mensen veel geld hebben overgemaakt voor online aangeboden tickets maar die vervolgens niet geleverd krijgen. ‘Koop tickets bij voorkeur uit de eerste hand, via de officiële website of het officiële verkoopadres van de organisatie van een evenement’, aldus Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting. ‘Koop je een kaartje uit de tweede hand, dan loop je altijd risico. Doe dat dus alleen als je de verkoper kent en vertrouwt.’