'Dreigende situatie' in bioscoopzaal Den Haag

In een bioscoopzaal van Pathé aan het Spui in Den Haag heeft de politie vanmiddag twee mannen aangehouden. Dit vanwege een 'dreigende situatie', zo meldt het AD donderdag.

De mannen zouden volgens getuigen een dreigende indruk hebben gemaakt, waarop de politie werd gewaarschuwd. De politie heeft laten weten dat de situatie onder controle is en de zaal leeg. Wat er precies werd bedoeld met de dreigende situatie is nog niet duidelijk. Daar wil de politie nog niets over kwijt. De politie is nog bezig met het onderzoek en spreekt ook met de getuigen, aldus een woordvoerder.

De zaak werd door de politie heel serieus genomen. Volgens omstanders waren er enkele tientallen agenten in kogelwerde vesten ter plaatse en hing er een politiehelikopter boven de bioscoop.