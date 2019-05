Zeer grote brand legt loods in de as

Op de Oude Molenmeent in Loosdrecht is vrijdagavond een zeer grote brand uitgebroken.

Bij de brand in een loods komt veel rook vrij. De brandweer is met groot materieel uitgerukt en adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Hiervoor is een NL-Alert verstuurd.

De brandweer probeert overslag naar andere panden te voorkomen omdat de loods midden in een woonwijk staat.

De politie heeft de omgeving ruim afgezet om de hulpdiensten de ruimte te geven.