Brand legt voormalige winkel in de as in Breukelen

Foto: Archief bon

Breukelen In de nacht van vrijdag op zaterdag is in het centrum van Breukelen een leegstaand pand in vlammen opgegaan.

Even na middernacht werd er brand ontdekt op de Kerkbrink en de brandweer rukte met groot materieel uit om overslag naar andere panden te voorkomen. Hiervoor werd er aan de zijde van de Kerkbrink geblust en aan de zijde van de Hazeslinger. De brand heeft het voormalige winkelpand volledig verwoest. Inspectie van de staat van het gebouw zal uitwijzen wat er met het pand gaat gebeuren.