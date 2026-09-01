Buien brengen wat verlichting, maar droogte van deze zomer laat diepe sporen na

Het neerslagtekort is gedaald naar 270 mm en komt daarmee onder de grens van 5% droogste jaren uit. Deze week wisselen droge en natte dagen elkaar af. Op de lange termijn voert overwegend droog weer de boventoon. Daarmee stabiliseert het neerslagtekort in plaats van dat de daling van de afgelopen periode doorzet. Ook de rivieren worden door de verwachte regen beïnvloed. De afvoer van de Maas is net aan normaal en de Rijn heeft nog steeds een sterk verminderde afvoer. Voorlopig laat de droogte van afgelopen zomer nog diepe sporen na.

Doordat er de afgelopen tijd met enige regelmaat regen is gevallen, is het neerslagtekort gedaald en zijn waterstanden regionaal licht gestegen. Het neerslagtekort is gedaald naar 270 mm en valt nu niet meer binnen de 5% droogste jaren. Toch zijn er op veel plaatsen nog maatregelen vanwege droogte van kracht, zoals onttrekkingsverboden. De grondwaterstanden zijn nog steeds laag tot zeer laag en het herstel hiervan duurt mogelijk nog maanden.

Volgt een nieuwe droge periode?

Deze week is het wisselvallig met eerst enkele droge dagen en vooral op donderdag en vrijdag regionaal flink wat regen. Op de langere termijn worden langere droge perioden verwacht en bovendien kan vanuit het zuiden warmere lucht richting ons land komen. Hogere temperaturen resulteert in meer verdamping, wat droogte in de hand werkt. Daardoor lijkt het neerslagtekort eerder te stabiliseren dan dat de daling van de afgelopen periode doorzet.

Maas aan de ondergrens van normaal, Rijn nog een sterk verminderde afvoer

De regen van de afgelopen weken heeft een positieve invloed op de afvoer van de Maas. De Maas wordt niet gevoed door gletsjers en is dus qua afvoer sterk afhankelijk van de hoeveelheid regen die in het stroomgebied valt. Met een afvoer van 25-30 m3/s voldoet de Maas net aan het criterium van een normale afvoer. Een normale afvoer voor de Maas ligt namelijk tussen 25 en 800 m3/s. Voor de komende periode wordt verwacht dat de afvoer van de rivier zal wisselen tussen net wel normaal of verlaagd (onder 25 m3/s), zeker met de drogere periode die op de langere termijn verwacht wordt.

Voor de Rijn is het een ander verhaal. Hoewel de Rijn veel meer water vervoert dan de Maas, en daardoor dus ook een flink hogere afvoer heeft, is de afvoer van de Rijn voorlopig nog verlaagd. Momenteel is de afvoer rond 825 m3/s, terwijl een normale afvoer van de rivier tussen 1100 en 4450 m3/s ligt. Door de regen die de komende dagen in het stroomgebied verwacht wordt, zal de afvoer de komende dagen stijgen, maar dit zal niet genoeg zijn om op normale waarden uit te komen. Ook voor de Rijn geldt dat de verwachte droge periode op de langere termijn de waterafvoer negatief beïnvloedt. Terugkeer van de Rijn tot normaal niveau kan nog weken tot maanden duren.

Hoewel er dus met enige regelmaat wat regen valt en is gevallen, zijn de gevolgen van de droogte nog goed te merken. Droogte is dan ook niet een fenomeen wat met enkele regenbuien op te lossen is. Daarvoor is een langere natte periode nodig.

Bron: Weeronline