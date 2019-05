Gedenkteken van treinramp 1976 onthuld

De Schiedamse treinramp wordt ook wel "de vergeten treinramp" genoemd. 43 jaar lang was er geen monument of herdenkingsplek voor de slachtoffers en vaak werd het ernstige ongeval niet genoemd in rijtjes met treinrampen terwijl het de op twee na zwaarste treinramp in de Nederlandse geschiedenis is. Na zoveel jaren besloten de nabestaanden in actie te komen en zich hard te maken voor een gedenkteken.



Op 4 mei 1976 om 7:54 uur botst stoptrein 4116 vanuit Rotterdam frontaal op de internationale D-trein 215, ook bekend als de boottrein, die vanuit Hoek van Holland onderweg is naar München. De D-trein haalt ter hoogte van de Parkweg, tussen de stations Schiedam Centrum en Nieuwland, de stoptrein 4125 in, die op het rechterspoor daarvoor stilstaat. Hiermee wordt voorkomen dat de snelle boottrein de hele tijd achter een stoptrein moet blijven rijden. De D-trein rijdt dus op het linkerspoor, het spoor dat de rest van de dag gebruikt wordt voor treinen in tegenovergestelde richting. De stoptrein en de D-trein botsen frontaal op elkaar naast de andere wachtende stoptrein, vermoedelijk door het negeren van een rood sein door de machinist van de stoptrein vanuit Rotterdam.



Het ATB-systeem, waarmee het Nederlandse spoor momenteel onder andere mee beveiligd is, was op dat moment op het bewuste traject nog niet aangelegd. Als een machinist nu op een ATB-beveiligd stuk spoor een rood sein negeert zorgt het ATB-systeem er zelf voor dat de trein afremt en tot stilstand komt. Ten tijde van de treinramp in 1976 was het traject van de Hoekse Lijn, tussen Schiedam en Hoek van Holland, nog niet voorzien van dit systeem, waardoor een rood sein zonder automatische ingrepen genegeerd kon worden.



Het herdenkingsteken van de treinramp uit 1976 hangt op de noordwand van station Schiedam-Nieuwland, aan het plein nabij het politiebureau van Schiedam. De kunstenaar van het werk is Marc Vleugels. Er is gekozen voor een subtiele verwijzing met daarop een dichtregel van Lans Stroeve en de datum van de treinramp. Het kunstwerk is onthuld door vertegenwoordigers van de nabestaanden, samen met de kunstenaar en burgemeester Cor Lamers.