Kabinet maakt 15 miljoen extra vrij voor viering 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. In het hele land zijn er activiteiten waarin mensen samen vieren dat we in vrijheid leven. Ook worden in het hele land de slachtoffers van de oorlog herdacht. Er is er aandacht voor de mensen die zijn opgestaan tegen de bezetter en voor hen die voor anderen zijn opgekomen. Om het belang van 75 jaar vrijheid te benadrukken, stelt staatssecretaris Blokhuis (VWS) namens het kabinet nog eens 15 miljoen euro extra beschikbaar, bovenop de 9 miljoen die hiervoor al was vrijgemaakt.

Vrijheid koesteren

Staatssecretaris Blokhuis: “Onze vrijheid moeten we koesteren. Weten en voelen wat het echt betekent om vrij te zijn. Om te leven in een democratische samenleving. Een samenleving waarin we elkaar met respect behandelen en waarin iedereen kan vertrouwen op ons rechtssysteem. Dat zijn waarden die niet vanzelfsprekend zijn. Hier moeten we altijd aandacht aan besteden. De onderdrukking, terreur, systematische schending van mensenrechten en uitsluiting en vervolging van Joden, Roma en Sinti van toen mogen we nooit vergeten. De verhalen uit die tijd zijn goud waard. Om blijvend lessen uit te trekken. Om ons simpelweg te leren hoe belangrijk samenleven is, respect te hebben voor de ander en elkaar de vrijheid te geven. Het mag daarom ook feest zijn. Het is geweldig te zien dat op heel veel plaatsen vrijwilligers zich al voorbereiden op een grootse viering. Samen vieren we 75 jaar vrijheid. Daar kijk ik naar uit en met mij het hele kabinet.”

Komende generaties aanspreken

Met de extra middelen investeert het kabinet in het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, zowel in Nederland als in Nederlands-Indië. Zodat de verhalen van toen ook de komende jaren kunnen worden verteld. Indringend en op een manier die ook de komende generaties blijft aanspreken, zeker nu de generatie van ooggetuigen wegvalt. Het extra geld gaat onder andere naar het moderniseren van oorlogsmusea, wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en naar het toegankelijker maken van digitale bronnen en archieven over de Tweede Wereldoorlog.

31 augustus van start

De komende tijd wordt uitgewerkt hoe de middelen verdeeld worden en op basis van welke criteria. De viering van 75 jaar vrijheid gaat van start op 31 augustus 2019 bij de herdenking van de slag om de Schelde. De activiteiten worden afgesloten op 24 oktober 2020, de dag waarop de Verenigde Naties 75 jaar bestaan.