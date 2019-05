Verkeersruzie loopt uit op opzettelijke aanrijding en geweld

Een verkeersruzie is zaterdagavond op de kruising van de Vlaszak en Boschstraat helemaal uit de hand gelopen. Een 22-jarige Bredanaar zou met zijn auto opzettelijk tegen een bromfiets gereden zijn waardoor de 19-jarige bestuurder en zijn 20-jarige vriend op de grond vielen. Daarna zou de automobilist samen met de zijn 16-jarige bijrijder de twee slachtoffers enkele keren hard geschopt hebben. Hierna zijn ze in hun auto gestapt en weggereden. Ze werden op de Stationslaan gelokaliseerd en door de politie aangehouden.

Een 19-jarige man uit Ulvenhout reed op zijn bromfiets zaterdagavond vanuit de Nieuwe Boschstraat rechtdoor de Boschstraat in. Achterop zat een vriend, een 20-jarige Bredanaar. Ze werden ingehaald door een BMW personenauto die hen afsneed. De bromfietser maakte daarop een misprijzend handgebaar naar de inzittenden en bespuugde de auto. Terwijl de bromfietser voor de kruising met de Vlaszak voor het verkeerslicht stond te wachten, stapten de inzittenden uit, de bestuurder wees schreeuwend naar hen op wat speeksel op de auto. Even later sprong het verkeerslicht op groen waarna de bromfietser optrok. Op de kruising werd de bromfiets vervolgens opzettelijk aangereden door diezelfde BMW waardoor de bestuurder en zijn vriend op de grond vielen. Beide inzittenden stapten uit. Er werd door hen meerdere keren tegen de slachtoffers en tegen de brommer getrapt. Uiteindelijk reden de geweldplegers weg tegen de richting, de Catharinastraat in. Er zijn diverse getuigen en camerabeelden van het incident.

Lokaliseren

Agenten zagen de bedoelde auto rijden op de Stationslaan en hebben een stopteken gegeven aan de bestuurder waaraan werd voldaan. In de auto zaten twee mannen. De auto werd bestuurd door een 22-jarige Bredanaar met naast hem een 16-jarige jongen eveneens uit Breda. Beide mannen werden aangehouden. Het rijbewijs van de automobilist is ingevorderd. De bromfietsbestuurder liep enkele schaafwonden op, de bijrijder had een pijnlijke neus. De bromfiets is zwaar beschadigd.