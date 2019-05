Politie treft verwaarloosde kinderen aan in Zaanstreek

Een politieagent deelt op Facebook een aangrijpend verhaal wat hij meegemaakt heeft tijdens zijn dienst in de Zaanstreek. Tijdens de surveillance krijgen hij en zijn collega de melding dat er al de hele dag twee kinderen aan het huilen zijn in een flatwoning.

Het is die dag bloedheet en de agent ziet door het raam van de flatwoning twee kinderen die schijnbaar alleen in de woning zijn. De agent bedenkt zich niet en verschaft zich toegang tot de woning. De twee kinderen bleken in een snikhete kamer te zijn opgesloten. De deur was afgesloten met een riem.

In de woning treffen agenten een enorme puinhoop aan en alle ramen zitten dicht en waren door de kinderen niet te openen. Ook hadden zijn niets te eten en te drinken. Een van de kinderen lijkt door de hitte bevangen te zijn en valt flauw.

De kinderen zijn volgens een agent in een pleeggezin geplaatst. Volgens de vrouw die de kinderen opvangt vertonen beide jongens dierlijk gedrag. Ook hadden zij een eigen taal verzonnen om onderling te communiceren.