Vrachtwagenchauffeur aangehouden op verzoek van Frankrijk

De man moet in Frankrijk nog een celstraf van zes jaar ondergaan.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid controleerden omstreeks 21.30 uur op verzorgingsplaats Den Hoek een vrachtwagen. Bij de controle van personalia van de chauffeur in de politiesystemen bleek dat de man ter overlevering aan de Franse autoriteiten gesignaleerd stond. De Rotterdammer was in 2017 veroordeeld tot een straf van zes jaar voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van verdovende middelen. De chauffeur werd aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Breda.