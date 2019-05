Leidinggevende Delfts warenhuis verduisterde duizenden artikelen

Gestolen van werkgever

Voor het OM staat vast dat de vrouw tussen 1 december 2016 en 14 februari 2018 een grote hoeveelheid goederen van haar werkgever heeft gestolen. De spullen stopte ze regelmatig in big shoppers die ze bij de achteringang overhandigde aan haar partner, een 43-jarige Delftenaar. De buit verkocht ze vervolgens via Marktplaats en mogelijk ook via rommelmarkten.

Voorraad gecorrigeerd

Om de verduistering te verhullen corrigeerde de vrouw telkens de voorraad. Zij werd betrapt toen het hoofdkantoor opviel dat er in Delft uitzonderlijk veel voorraadcorrecties werden doorgevoerd. Haar werkgever zette een onderzoeksbureau in dat uitkwam bij de vrouw. Een aangifte van het bedrijf bij de politie leidde op 14 februari 2018 tot een huiszoeking.

1500 Artikelen in huis

Toen werd bij de vrouw thuis een deel van de buit (bijna 1.500 artikelen ter waarde van circa 30.000 euro) teruggevonden. De vrouw bekent en zegt door schulden tot haar daad gekomen te zijn. Het bedrijf heeft berekend dat er nog veel meer spullen gestolen moeten zijn en vordert een schadevergoeding van 50.000 euro.

Kop in het zand gestoken

Tegen haar partner eiste de officier van justitie een taakstraf van 100 uur. Hij en de vrouw verklaren dat hij niet wist dat het om verduisterde spullen ging. Maar volgens het OM had hij door moeten vragen toen zijn vriendin zoveel spullen mee naar huis nam. Hij heeft zijn kop in het zand gestoken voor wat er werkelijk aan de hand was, geprofiteerd van de opbrengsten van de verkoop van de spullen en niets gedaan om zijn vriendin te behoeden voor wat er nu is gebeurd. De rechtbank doet op 20 mei uitspraak.