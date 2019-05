16 jaar cel voor fatale schietpartij Kattenburgerkade

Een 40-jarige man moet 16 jaar de gevangenis in voor zijn rol in een fatale schietpartij op de Kattenburgerkade op 23 november 2017. Bij de schietpartij kwam een 19-jarige man om het leven en raakten twee andere mannen zwaargewond. Ook moet de man ruim 15.000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers en nabestaanden.

Gericht geschoten

De 40-jarige man had een al langer lopend conflict met een groep jongens over het beenkleed van een scooter van een van hen. De ruzie escaleerde in de nacht van 22 op 23 november 2017 toen er een vechtpartij tussen de man en de groep ontstond. De man werd hierbij geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag. Toen hij kon wegkruipen haalde hij een vuurwapen tevoorschijn en schoot gericht op de groep. Ook toen de jongens wegvluchtten bleef hij schieten. Daarbij kwam de 19-jarige man om het leven en raakten twee anderen zwaargewond. De rest van de groep kon ternauwernood ontkomen.

Eigenrichting

De man heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan doodslag, zes pogingen tot doodslag en aan wapenbezit. De verdediging stelde dat de man uit zelfverdediging handelde en daarom geen straf zou moeten krijgen. Hier gaat de rechtbank niet in mee. Het feit dat de man voorafgaand aan het schietincident door jongens uit de groep werd mishandeld, rechtvaardigt op geen enkele manier de wijze waarop hij heeft gehandeld; de man koos voor eigenrichting door met het vuurwapen, dat hij al eerder bij zich had gestoken, op de ongewapende jongens te schieten. Dit acht de rechtbank niet proportioneel. De man had in het uiterste geval ook ‘slechts’ met het wapen kunnen dreigen of er desnoods mee in de lucht kunnen schieten om de jongens af te schrikken.