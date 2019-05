Groeiende cijfers bij TMG: aantal abonnees stijgt weer

2019 is een goed jaar voor de Telegraaf Media Groep. Voor het eerst sinds jaren stijgt het aantal abonnees op de (regionale) dagbladen weer: steeds meer mensen nemen een abonnement op de Telegraaf, het Leidsch Dagblad of het Noordholland Dagblad. Dat is goed nieuws voor de TMG, aangezien het ze de laatste jaren niet bepaald voor de wind ging wat betreft de cijfers. Volgens Hugo Schneider, hoofdredacteur bij Holland Media Combinatie, onderdeel van TMG, heeft dit te maken met een geslaagde nieuwe aanpak waarbij een langdurige relatie met abonnees centraal staat.

Goed luisteren naar lezers

Volgens Schneider zijn er in 2018 diverse onderzoeken geweest onder lezers en abonnees. Hierbij werd er onder andere gekeken naar wat men het liefst wel of niet zou willen lezen in bijvoorbeeld de Telegraaf of het Noordhollands Dagblad. Dit werd aan de hand van speciale tools iedere dag online onderzocht door korte enquêtes en onderzoeksvragen die gesteld werden. Op die manier kreeg de redactie meer inzicht in wat de lezers willen, waar vervolgens op geanticipeerd is. Dit bleek al gauw succes te hebben: langzaam maar zeker is er een groei te zien in zowel jonge als oudere lezers. Interessante opmerking hierbij is dat niet alleen jongvolwassenen online het nieuws volgen; ook 50-plussers weten het nieuws via TMG online steeds beter te volgen.

Andere benadering van abonneewerving

Het is niet alleen het luisteren naar lezers dat geholpen heeft bij de groei van abonnees. Zo is de manier van het werven van abonnees ook aangepakt. Eerder dit jaar werd bekend gemaakt dat de TMG officieel geen gebruik meer maakt van proefabonnementen; ze zetten nu alles in om mensen voor langere tijd als lid te houden van een van de kranten. Zo is een Telegraaf abonnement niet meer af te nemen als kortlopend abonnement, maar louter als jaarabonnementen met nog steeds een zeer scherpe prijs. Hierbij hoort uiteraard ook een online abonnement: abonnees kunnen profiteren van speciale premium artikelen die lezers zonder abonnement niet kunnen lezen. Dit zijn meestal lange artikelen zoals longreads met interessante achtergrondinformatie omtrent bepaalde nieuwsberichten. Deze exclusiviteit wat betreft het lezen van artikelen heeft een positieve invloed op de groei van abonnees.

Online heeft TMG groot bereik

Hoewel het aantal abonnees van onder andere de Telegraaf dus voornamelijk over de fysieke krant gaat, is het ook interessant om te kijken hoe de TMG het online doet. Hierbij is het interessant om te zien dat in de top 10 online nieuwsmerken onderdeel Telegraaf op nummer vier staat. Samen met de NOS, Nu.nl en het AD is de Telegraaf het meest bezochte online nieuwsmedium van het land. Met andere merken van de TMG, zoals Vrouw, Privé, Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Autovisie, Groupdeal en meer worden dagelijks nog veel meer Nederlanders bereikt. Dagelijks bereiken deze merken zowel via online als offline media samen gemiddeld 5 miljoen mensen, wat 34% van de Nederlanders is.

Toekomstplannen van TMG

Tot slot: kijken we naar de toekomstplannen van de TMG, dan heeft Schneider daar nog enkele dingen over te zeggen. Zo moet er vanaf deze maand (mei 2019) een kleine aanpassing te zien zijn in de vormgeving van de nieuwskrant. Het is een bescheiden verandering, want uit eerder lezersonderzoek in 2018 blijkt dat de meeste lezers de krant prima vinden zoals hij is. Kort gezegd: de huidige abonnees van de diverse kranten van TMG hoeven geen aangepaste of vernieuwde krant te zien. Daarnaast kan Schneider nog vertellen dat er plannen zijn voor een zaterdagbijlage op het formaat van een trendy magazine. Deze plannen zouden vanaf september 2019 waar moeten worden gemaakt; met de voorbereiding hiervan is de TMG momenteel al hard bezig. Deze traditionele manier met hier en daar kleine veranderingen lijkt voor nu een succesvolle aanpak te zijn voor de TMG. Schneider is dan ook blij dat hij in zijn tijd van oplagedalingen ook nog eens een stijging mee mag maken. Wat de toekomst verder gaat brengen voor de TMG is altijd afwachten, maar de plannen zijn er in ieder geval al wel.