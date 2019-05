PostNL aansprakelijk voor achterstallig loon van pakketsorteerders

PostNL is hoofdelijk aansprakelijk voor achterstallig loon aan pakketsorteerders die het bedrijf inleende via een met uitzendbureau In Person opgezette ‘contracting'- constructie. Dit heeft de kantonrechter in Enschede dinsdag geoordeeld.

'Profiteren'

Het pakketbedrijf handelde onrechtmatig en profiteerde bewust van de onderbetaling van arbeidskrachten en de contracting-constructie die het met In Person had opgezet.

‘Om de wet heen organiseren’

Typerend in deze zaak is een filmpje dat in het dossier zat waarin een voormalig directeur Sourcing & Sustainability bij PostNL tijdens een presentatie uitlegt dat “65% van de kosten zit in de factor arbeid”, waarbij hij onder andere opmerkt dat “de ballast” die een cao met zich meebrengt, dan geen rol speelt. Illustratief is zijn oproep aan de aanwezigen om “je om de wet heen te organiseren”.

Ongelijke verloning

Vakbond FNV spande een zaak aan tegen PostNL na rapporten van de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ongelijke verloning van de veelal Poolse arbeidskrachten in een drietal pakketsorteercentra. Zij werkten via uitzendbureaus van In Person voor PostNL. FNV en In Person hebben een schikking getroffen waardoor In Person geen partij meer was in deze procedure.

Schadevergoeding afgewezen

De kantonrechter oordeelt verder dat PostNL incasso- en proceskosten moet betalen van in totaal ruim 11.000 euro. De eis van de FNV om een schadevergoeding van 100.000 euro wees de rechter af. De vakbond heeft door de schikking met In Person dit bedrag al ontvangen. De kantonrechter ziet geen grond om nog eens zo’n bedrag toe te wijzen omdat FNV de schade nauwelijks heeft gespecificeerd en niet heeft onderbouwd.