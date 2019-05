Verkeerschaos bedrijventerrein Ladonk in Boxtel door verkeersongeval

Door een verkeersongeval op rotonde Boseind op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel ontstond dinsdagmiddag rond 17.00 uur een verkeerschaos. Een fietser werd aangereden door een automobilist en daardoor raakte de doorgang van het bedrijventerrein gestremd.

Ambulance

Omstanders ontfermde zich over het slachtoffer wat later door ambulancemedewerkers werd overgenomen. Door werkzaamheden aan het spoor is de Keulsebaan momenteel de belangrijkste onsluitingsweg van het bedrijventerrein.

Druk

Vele automobilisten moesten wachten tot het moment dat de hulpdiensten de weg weer hadden vrijgegeven, kort daarna was de grote drukte snel opgelost. Over de ernst van de opgelopen verwondingen van de fietser is niets bekend. De automobilist bleef ongedeerd. De fiets werd door omstanders meegenomen.