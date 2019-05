Politie toont tekening doorrijder Hamdijk Breda

Dinsdagavond heeft de politie in het TV-programma Opsporing Verzocht een compositietekening getoond van de automobilist die zondagavond 28 is doorgereden nadat hij een 79-jarige vrouw had geschept op de Hamdijk in Breda.

Getuige

'Een getuige heeft waardevolle informatie gegeven over de doorrijder van het ernstige ongeval op de Hamdijk. Bij het ongeluk werd een 79-jarige vrouw op zondagavond 28 april frontaal aangereden door een kleine, donkere personenauto. De bestuurder van deze auto ging ervandoor', zo laat de politie dinsdagavond weten.

Marokkaanse jongeman van ongeveer 20 jaar

'Doordat de man zelf van Arabische komaf is, weet hij vrijwel zeker dat de man die doorreed Marokkaans is', aldus de politie. Vermoedelijk is het een jonge man van ongeveer 19 – 21 jaar. Hij had een smal gezicht en een normaal postuur. Die avond had hij een stoppelbaardje, droeg hij een petje en sprak hij Darija; een Arabische spreektaal. De veroorzaker van het ongeluk heeft tegen de man gezegd dat hij geen rijbewijs of kentekenbewijs had.

Shock

De man met de waardevolle informatie over de doorrijder, kwam na het ongeluk aangereden. Hij zag de rollator op de weg liggen en sprak daarna kort met de veroorzaker van het ongeluk. De getuige was naderhand zo in shock, dat hij naar huis is gereden. Eenmaal thuis schaamde de man zich zo, dat hij zich niet meer durfde te melden. Maar na de oproep in de uitzending van 30 april heeft hij zich gelukkig gemeld op het politiebureau.

Auto mogelijk geen zichtbare schade

Na de uitzending van 30 april zijn er tientallen tips binnengekomen over de auto van de doorrijder. Daarbij waren ook tips over auto’s met schade aan de verlichting. Echter houdt het team er nu rekening mee dat de auto mogelijk geen zichtbare schade heeft opgelopen.